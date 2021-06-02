Paralimpik milli masa tenisçiler, Tokyo 2020'ye kota alabilmek için yarışacak

ANKARA (AA) – 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren Para Masa Tenisi Dünya Elemeleri, yarın Slovenya'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lasko kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Nergiz Altıntaş, Merve Cansu Demir, İrem Oluk, erkeklerde ise Süleyman Vural ile Hamza Çalışkan temsil edecek.

Milli sporcular, kendi kategorilerinde altın madalya kazanmaları halinde Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na vize alacak.

Türk hakem Sait Yücel'in de görev yapacağı organizasyonda mili takım kafilesinde teknik direktörler Yusuf Kılınçkaya, Hüdaverdi Uğur, antrenör Bayram Ali Yıldız ile fizyoterapist Burak Ulusoy, sporculara eşlik edecek.

Para Masa Tenisi Dünya Elemeleri, 6 Haziran Pazar günü sona erecek.