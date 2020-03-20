Parasetamol ilaçları ne işe yarar? İbuprofen nedir?

Geçtiğimiz hafta corona virüsünü güçlendirdiği iddia edilen ibuprofen türü ilaçlar hakkında birçok farklı açıklama yapıldı ve vatandaşların bu konuya dair merak seviyesi arttı. Parasetamol ise ateş düşürücü olarak tavsiye edildi. İşte ayrıntılar…

“İBUPROFEN’İN KÖTÜ ETKİLEDİĞİNE DAİR KANIT YOK”

Avrupa İlaç Kurumu, dünyada 8 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini duyururken, “İbuprofenlerin Covid-19’u daha da kötü bir hale getirdiğine dair iddialara yönelik hiç kanıt yok” açıklamasını yaptı.

PARASETAMOL ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ OLARAK ÖNERİLİYOR

Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır. Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran Parasetamol içeren ilaçların ateş düşürücü olarak kullanılmasını tavsiye etti.

İBUPROFEN NEDİR? İBUPROFEN HANGİ İLAÇLARDA BULUNUR?

İbuprofen, bir non steroidal antienflamatuar ilaç etken maddesidir. Artrit, primer dismenore, grip semptomlarını azaltmak için ve ağrı kesici olarak kullanılır.

Bu tür ilaçlar birçok ülkeden genellikle reçetesiz olarak da satılabilmektedir.

Corona virüsü salgınına yakalanan kişiler grip hastalığına benzer belirtiler gösterdiği için birçok kişi ibuprofen ilaçlar kullanmaya yönelebiliyor.