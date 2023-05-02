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2 Mayıs 2023
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Paraşütüyle kayalıklara çakılan turist saatler sonra kurtarıldı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Alanya’ya tatile gelen Polonya vatandaşı Pablo Wilks, ilçede paraşüt pistinin bulunduğu Yassıtepe mevkisinden, dün saat 16.00 sıralarında yamaç paraşütüyle atladı. Wilks, bir süre sonra, Alanya Kalesi çevresinde süzülürken rüzgarın etkisiyle kontrolünü kaybedip, kayalığa çakıldı. Yaklaşık 150 metreden sarp ve kayalık alana düşen Wilks için saat 17.00 sıralarında yardım talebinde bulunuldu.

HELİKOPTER YAKLAŞAMADI

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile İHH Alanya Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler güçlükle ulaştıkları Pablo Wilks’e ilk müdahaleyi yaptı, bölgeden almak için kurtarma çalışması başlatıldı. Yaralının, bulunduğu noktadan helikopterle alınmasına karar verildi. Destek için Antalya’dan gelen helikopter, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaralının bulunduğu uçurumun kenarına yaklaşamayınca müdahale edemeden döndü.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Ekipler, Pablo Wilks’i deniz üzerinden karaya çıkarmak için sedyeye bağlayıp halatla uçurumdan indirmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından, saat 03.00 sıralarında kayalıkların kıyısına getirilen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin acil müdahale botuna halat ve makara sistemiyle taşınan Pablo Wilks, karaya çıkarılmasının ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Vücudunun birçok yerinde kırıklar tespit edilen ve hayati tehlikesi bulunmayan Wilks’in, kurtarma operasyonu boyunca ekiplere sürekli teşekkür ettiği öğrenildi. (DHA)

Alaturka Online
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