Parfüm almak isteyen kişide 65 kilo altın çıktı

Erbil’de bir şirket adına çalışan kişinin üzerinden İstanbul Havalimanı’nda bildirilmemiş 32 milyon liralık altın çıktı. Polat’ın bunu dile getirmesiyle Ticaret Bakanlığı hareket geçti.

Saygı ÖZTÜRK

KUZEY Irak’ın Erbil kentinde bir şirket adına çalışan A.N.Ç. isimli kişinin üzerinden 65 kiloluk 32 milyon değerinde altın çıktı. Parfüm alma bahanesi ile gümrüklü sahaya sokulan bu kişiye Ticaret Bakanlığı’nda görevli bir daire başkanının yardım ettiği ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bu kişiyle ilgili durumu gündeme getirdi. Polat’ın bu iddiası üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Bu kişinin gümrüklü sahaya girmesine yardımcı olan daire başkanı hakkında soruşturma başlattım” dedi. Kişi, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

‘DUBAİ’YE GÖTÜRECEKTİM’

A.N.Ç. ifadesinde, “Her gelişimde gerekli beyan işlemlerini yerine getirdim. Yanıma gelen ve görevli olduğunu düşündüğüm kişi bana refakat edince ben de bugün farklı bir kontrol olduğunu düşündüğüm için kırmızı hatta gitmedim. Ben bu altını Dubai’ye götürecektim” dedi. Altın kaçakçılığıyla ilgili olarak A.N.Ç.’nin yanı sıra bir iş adamının da ifadesi alındı. CHP’li vekil Polat, “’Adam 2 tane parfüm almaya girdim, bir daire başkanı beni gümrüklü sahaya soktu’ diyor. Çıkışta 65 kilo altınla çıkıyor. Bu daire başkanına ne yaptık, ne ettik, kamuoyunun bunlarla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor” dedi.

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