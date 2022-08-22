Parfüm ve itriyat deposu alev alev yandı

Samsun’da toptancı sitesindeki itriyat ve parfüm deposunda çıkan yangında depo alev alev yanarken, zaman zaman meydana gelen patlamalar ise itfaiyeye zor anlar yaşattı.

Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi SAGİMAD Toptancılar Sitesi’nde meydana geldi.

İtriyat ve parfüm deposundan çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı. Yangın alanına polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.

İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın söndürme çalışmasına devam ediyor. Yangın sırasında deponun önündeki bir kapalı kasa minibüs ile bir kamyonet de yanarak zarar gördü. İHA

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