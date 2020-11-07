Paris Masters Tenis Turnuvası'nda finalin adı Medvedev-Zverev

İSTANBUL (AA) – Paris Masters Tenis Turnuvası'nda rakiplerini mağlup eden Rus Daniil Medvedev ve Alman Alexander Zverev, finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasının yarı final maçları tamamlandı.

Günün ilk karşılaşmasında turnuvanın 3 numaralı seribaşı Medvedev ile 10 numaralı seribaşı Milos Raonic korta çıktı. Kanadalı rakibini bir saat 37 dakika sonunda 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Medvedev, finale çıktı.

Diğer yarı final müsabakasında 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile 4 numaralı seribaşı Zverev karşı karşıya geldi. Bir saat 39 dakika süren maçta Nadal'ı 6-4 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 mağlup eden Zverev, finalde Medvedev'in rakibi oldu.

Kariyerlerinde ilk kez Paris Masters'ta finale çıkan Medvedev ile Zverev arasındaki karşılaşma, yarın oynanacak.