Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçına doğru

PARİS (AA) – UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Thomas Tuchel, ilk hedeflerinin maçı kazanmak olduğunu ve başka bir şey düşünmek istemediklerini belirtti.

Tuchel, dijital ortamda düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının durumunun karmaşık ve zor olduğunu bildiklerini söyledi.

Yarınki karşılaşmaya ciddi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Tuchel, "Bu maç 3'üncü final maçı. Ekibi, Leipzig ve Manchester United'dan sonra bu 3'üncü final maçını kazanmak için hazırlıyoruz." dedi.

Tuchel, takımın gruptan birinci çıkmak gibi hedefi olup olmadığına ilişkin soruya, "İlk hedefimiz bu maçı kazanmak, başka bir şey düşünmek istemiyoruz. Oyuna ve rakibe son maçlarda olduğu gibi aynı saygıyı göstermek istiyorum. Sonucu kontrol edemiyoruz ama kazanmak ve en iyi takım olduğumuzu göstermek için oynuyoruz." yanıtı verdi.

Medipol Başakşehir'in geçen yıl Süper Lig'de şampiyon olduğunu hatırlatan Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde kolay maçın olmadığını söyledi.

Tuchel, Medipol Başakşehir'in futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Leipzig'e karşı 3 gol atmasına ilişkin,"Çok güçlü oyuncu. Leipzig'e karşı kararlı şekilde oynadı. Bize karşı da şutlarıyla tehlikeli oynadı. Oyunu karşı sahada tutmak için büyük enerji ile savunma yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rakip takım karşısında oyuncularından Manchester United ile oynanan maçta sarf ettikleri aynı enerjiyi istediğini kaydeden Tuchel, oyunda bir boşluk bırakmaları halinde Başakşehir takımının şutlarıyla tehlikeli olabileceğini belirtti.

PSG'li oyuncu Moise Kean ise bu takımda oynamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Fransız takımının yıldız futbolcuları Neymar ve Kylian Mbappe ile oynarken çok şey öğrendiğini aktaran Kean, "Başakşehir takımı iyi bir ekip ve yüzde yüz kendimizi vererek oynayacağız." ifadelerini kullandı.