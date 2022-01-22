Paris’te aşı kartı uygulaması protesto edildi

Fransa’nın başkenti Paris’te aşı karşıtları ve Sarı Yelekliler, ülkede 24 Ocak’ta başlayacak olan aşı kartı uygulamasını ve Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Fransa’da aşı karşıtlarının gösterileri devam ediyor. Başkent Paris’te yüzlerce aşı karşıtı ile Sarı Yelekliler, ülkede 24 Ocak’tan itibaren uygulanacak olan aşı kartını ve kısıtlamaları protesto etti. Paris’te 4 farklı noktada gösteri düzenleyen protestoculara, evsizlerde destek verdi. Göstericiler, Paris’teki tarihi kilise Sacré Cur yakınındaki Anvers Metrosu meydanında toplanarak, Nation Meydanı’na yürüdü.

Protestocular, sık sık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya talep ederken, ellerinde “Faşist Macron’un polisleri bizi rahat bırakın”, “Özgürlüğümüzü yaşamak istiyoruz”, “Özgürlüğümüzü korumak istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdılar.

Göstericiler, 16 Ocak’ta Ulusal Meclis’te dün ise Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan aşı kartı uygulamasının kişisel özgürlükleri hiçe saydığını ifade etti. Protesto sırasında çok sayıda polis ve jandarma görev aldı.

Fransa’da, Covid-19 aşı kartı, 24 Ocak’tan itibaren restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastaneler ile huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelecek. Böylece bu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmeyecek.

Aşı kartı uygulaması, 16 yaş üstü kişilere sınırlandırılarak, 12 ila 15 yaş arası kişiler için sağlık kartının uygulaması devam edecek. Kişinin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirdiğine dair bilgilerin yer aldığı Covid-19 sağlık kartının geçerliliği içinse Covid-19’a karşı hatırlatıcı dozun yaptırılması zorunlu hale getirildi. 12 yaşından küçük çocuklar kısıtlamaya tabi tutulmayacak.

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