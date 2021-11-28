Paris’te polise bıçaklı saldırı

Yazan:
Alaturka Online
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Fransa’nın başkenti Paris’te 1 polis memurunun bıçaklanarak ağır yaralandığı bildirildi.

Yayınlanma: 23:53 – 28 Kasım 2021

Paris’te polise bıçaklı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’te polise bıçaklı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Paris’te izinli bir polis memurunun bıçaklandığını ve ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Darmanin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve failin bulunması için her şeyin yapıldığını aktararak, bıçaklamanın nedeni ile ilgili detay vermedi.

Fransız basının emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, polis memurunun bir alışveriş merkezinde dört veya beş kişiyle tartıştıktan sonra bıçaklandığı ifade edildi.

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