Paris’te rehine krizi

Yazan:
Alaturka Online
-

Paris’in 12. bölgesindeki Rue d’Aligre’de mağazada rehin alınan iki kadından biri saat 22.00’den kısa bir süre önce serbest bırakıldı. Kadının sağlığının iyi olduğu bildirildi.

Yayınlanma: 01:17 – 21 Aralık 2021

Paris’te rehine krizi

50’li yaşlarında bir adamın bıçakla iki kadını rehin aldığı Paris’in 12. Bölgesindeki mağazadan bir rehin kurtuldu.

Bazı kaynaklara göre, bıçaklı zanlının kimliği belirlendi ve psikiyatrik bir geçmişi tespit edildi.
Terör saldırısı olma ihtimalinin ekarte edildiği öğrenildi.

Öte yandan hala devam eden müzakereleri kolaylaştırmak için geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

Paris'te ırkçılık karşıtı protesto İlginizi Çekebilir Paris’te ırkçılık karşıtı protesto Omicron varyantı Paris'te tespit edildi İlginizi Çekebilir Omicron varyantı Paris’te tespit edildi

Önceki haberKur farkı sistemi nasıl işleyecek?
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?