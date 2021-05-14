Park halindeki aracın lastiğini söküp kendi aracına taktı

Yazan:
Alaturka Online
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Olay, Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün otomobilinin lastiği patladı. Şüpheli, cadde üzerindeki Lütfullah Bayav’a ait park halinde olan araca gözünü dikti.

Foto: İHA

Şüpheli, aracın sol arka lastiği söküp, lastiği patlayan aracına taktı. Patlak olan lastiği olay yerinde bırakan şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Olayı fark eden araç sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahıs ile ilgili çalışma başlattı. (İHA)

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