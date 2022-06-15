Parkı imara açan AKP’li belediyeyi çocuklar protesto etti

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin 2 parkı yapılaşmaya açmasını mahalle sakinleri, çocuklarıyla birlikte protesto etti. “Doğa Katliamı Burada, Parkımızı Geri Verin, Yeşilime Dokunma” pankartı açan çocuklar, “Biz burada oyun oynuyorduk. Şu anda oyun oynayacak alanımız yok. Yeşilimizi geri verin” diye seslendiler.

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Kandilli Küçüksu Mahallesi’ndeki iki parkı yapılaşmaya açması mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Mahalleli, çocuklarıyla beraber bugün ilçede bir araya gelerek AKP’li belediyeyi protesto etti. Eyleme Üsküdar Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Onur Çukurlu da katılarak destek verdi.

“BİLİRKİŞİ, İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ UYGUNSUZ BULDU”

Mahalle sakinleri, ortak basın açıklamasında şunları söyledi:

“Elysium Serene Kandilli Sitesinin yapımı sırasında yeşil alan ve park olarak belediyeye terk edilmiş olan alana, imar plan değişikliğine itirazlara rağmen özel bir inşaat firması aracılığı ile Haziran 2022 itibariyle konut yapımına başlamıştır.

İmar plan değişikliğine yapılmış olan itirazlar nedeniyle dava süreci başlamış ve halen devam etmektedir. Düzenlenmiş olan bilirkişi raporu; yeşil alan ve park alanı olarak belediye terk edilmiş olan alanı, konut alanına dönüştüren imar planı değişikliğini; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve tekniklerine uygunsuz bulmuştur.

ÇOCUKLARI İÇİN PROJEDEN GERİ DÖNÜLMESİNİ İSTEDİLER

İstanbul’ da ve özellikle de mahallemizde çok daha fazla park ve yeşil alana ihtiyaç varken, hukuki süreç sonuçlanmadan bu inşaatın başlaması ve parkın yıkılması, biz mahalle sakinleri ve daha da önemlisi gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızı, geri dönüşü olmayan zararlarla karşı karşıya bırakmıştır.

Hukuki süreç sonuçlanıp imar planı iptal edildiği takdirde, karar beklenmeden başlatılmış bu inşaat sebebiyle, hem yeşil alan tamamen yok olmuş olacak, hem de yapılan konutların yapımı ve yıkımında harcanan maliyet milli servetimizden israf edilmiş olacaktır. Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın, bu girişimden geri adım atması ile, bu tehditler ortadan kalkacak ve vatandaşlar rahat bir nefes alacaktır.

Vatandaşlar olarak Üsküdar Belediye Başkanlığı’ndan beklentimiz; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile organize bir şekilde, yeşil alandaki inşaat çalışmalarına ivedilikle son verdirmesi ve bu alanı, önceki dönemlerdeki taahhütlerine uygun olarak, yeşil alan ve park alanı olarak vatandaşların hizmetine sunmasıdır.”

ÇOCUKLAR: OYUN OYNAYACAK ALANIMIZ KALMADI

Eyleme katılan çocuklar ise, “Ağaçlarımızı yok edemezler. Biz burada oyun oynuyorduk. Şu anda oyun oynayacak alanımız yok. Basketbol, voleybol oynadığımız, piknik yaptığımız açık alan artık yok. Her dakikamız orada geçiyordu, eğleniyorduk” diye konuştu.

“Doğa Katliamı Burada, Parkımızı Geri Verin, Yeşilime Dokunma” pankartı açan çocuklar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e seslenerek, ”Hilmi amca yeşilimi geri ver” dediler.

İKİ PARK İMARA AÇILDI

İnşaat çalışmalarının başladığı Sedirli Parkı, mahallenin “afet ve acil durum toplanma alanı” olarak belirlenmiş durumda. Vatandaşların parkta inşaat başladığını görerek Üsküdar Belediyesi’ne bilgi edinmek için yaptığı başvuruya gelen yanıtta bahse konu alanın 1996 yılında park olarak terk edildiği, 13 Ağustos 2020 tarihinde ise parkın 946 ada, 34 parsel olarak belediye adına tescil edildiği belirtildi.

Diğer inşaat başlayan park ise Elysium Serene Sitesi’nin çocuk parkı. Sitenin kamuya yeşil alan olarak terk ettiği 3 dönümlük park, başka bir noktada park alanı ayrılarak konut imarına açılmıştı. Üsküdar Belediye Meclisi’nde 2018 yılının aralık ayı oturumlarında oyçokluğu ile kabul edilen plan değişikliği, 2019 yılının eylül ayında da İBB Meclisi’nde CHP-İYİ Parti grubunun muhalefeti, AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile onaylanmıştı.

Plan değişikliğinin iptali için sitedeki daire sahipleri tarafından Üsküdar Belediyesi, İBB, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı dava açılmış durumda. Dava sürecinde planın yürütmesi önce durduruldu ancak daha sonra karar üst mahkeme tarafından kaldırıldı. Site sakinleri bu karara da itiraz etti. Mahkeme süreci devam ederken parkta inşaat için hazırlıklar başladı. Vatandaşlar parktaki ağaçların da kesildiğine dikkat çekiyor.

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