Parkın ortasına 2 kaçak bina yapıp, çocuk oyun alanını otoparka çevirdiler

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in itirazlara ve mahkeme kararına rağmen kentin ortasındaki parkın bir kısmını yıkarak 2 beton bina yaptı. Kaçak olarak yapılan binaların tamamlanıp kısa sürede hizmete açılacağı belirtilirken, parkın içinde bulunan çocuk oyun alanı da yıkarak otoparka çevrildi.

İsmail AKDUMAN

Samsun’un eski AKP‘li Belediye Başkanı ve şimdiki Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 1999 yılında ilçelerden gelen araçların terminal olarak kullandığı ve çeşitli depolama ile ticaret binaların bulunduğu alanı kamulaştırıp park haline getirdi.

Kent merkezindeki ender yeşil alanlardan biri olan parkı, 31 Mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı olan AKP’li Mustafa Demir, yıkıp tekrar yapılaşmaya açarak, önce Alo 153 Kent Yönetim Merkezi, ardından da ilçelerden gelen araçlar için otogar yapmak üzere çalışma başlattı. Vatandaşların tepkisine rağmen iki binanın yapımına başlandı. Ancak, Mimar Odası Samsun Şubesi, her iki bina için ayrı ayrı dava açtı.



MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Her iki inşaatın yapımı devam ederken, Kent Yönetim Merkezi olarak yapılan bina için Samsun 3. İdare Mahkemesi, açılan davada, mahkeme binanın imar mevzuat ve planları ile hukuka aykırılığının açık olduğunu, yapılması halinde telafi güç zararlar doğabileceğini belirterek oy birliği ile yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Ardından Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne Otogar için açılan dava da sonuçlandı. Mahkemenin oy birliği ile verdiği kararda, dava konusu taşınmazın yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ‘park alanı’ olarak belirlendiği vurgulanarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

MİLLER BAHÇESİ KILIFI

Mahkemenin her iki inşaat için yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen, Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talebiyle bölge Millet Bahçesi olarak ilan edildi. Ardından da inşaatların yapımına devam edildi. CHP’li Meclis üyeleri ise alınan karar için yeniden dava açtı. Dava devam ederken iki binanın yapımı tamamlandı.

CHP’li Meclis Üyesi Atila Tekcan, yapılan uygulamanın hukuksuz olduğunu ileri sürerek, “Millet bahçesi kavramı içerisinde olması gereken binalar ayrıntılı olarak belirlenmiş. Büfe, mescit, tuvalet gibi yapılar olmalı. Otogar ve çözüm merkezi binaları bu kavram içerisinde yer almamaktır. Belediye dava devam ederken her iki binayı tamamladı. Kaçak yapılan binaların açılışı yapmaya hazırlanıyor” dedi.

ÇOCUK PARKI OTOPARK OLDU

AKP’li belediye binaların açılışını yapmak için gün sayarken, Kent Yönetim Merkezinin yanında bulunan çocuk parkı da binanın dış donanımı ve otopark planlaması nedeniyle yıkıldı.

Çocuk parkı, Kent Yönetim Merkezinin otoparkı haline getirilirken, Atila Tekcan, Belediye Başkanı Mustafa Demir’in mahkeme kararlarını uygulamadığı gibi çocukların oyun alanını da yok ettiğini açıklayarak, tepki gösterdi.

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