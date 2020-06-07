Parkta boşanma aşamasındaki eşine şiddet uygulayan adam tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, E.E.’nin aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı ve bugün tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 06.06.2020 tarihinde İstanbul ili Kartal ilçesinde mağdur D.E.’nin boşanma aşamasında olduğu eşi E.E. tarafından parkta konuştukları esnada fiziksel şiddete maruz bırakıldığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak mağdurun beyanı ve adli raporu temin edilmiş, aynı gün yakalanan şüpheli E.E. de gözaltına alınmıştır.

* 07.06.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen ve toplanan delillere göre üzerine atılı eylemleri gerçekleştirdiği yönünde kuvvetli şüphe bulunan E.E., ifadesini müteakip sevk edildiği İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Kasten Nitelikli Yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

* Soruşturma kapsamında maddi gerçeği her yönüyle açığa çıkarmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla gereken tüm işlemler titizlikle yapılmaktadır. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur.

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