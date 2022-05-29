Parkta yoga yapan kadınlara polis engeli! CİMER’e şikayet etmişler

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’ndeki Dede Korkut Parkı’nda yoga yapanlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e şikayet edildi. Emniyet güçleri yoga yapan kadınlara müdahale ederek yoga yapmalarını engelledi.

Müslüm EVCİ

Eskişehir Dede Korkut Parkı’nda yoga yapan gruba güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahalenin nedeni ise bazı vatandaşların CİMER‘e yaptıkları şikayet olarak gösterildi.

CİMER’E ŞİKAYET EDİLDİLER

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’ndeki Dede Korkut Parkı’nda yoga yapan kadınlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından CİMER’e şikayet edildi.

Sabah saatlerinde yine yoga yapan kadınların yanına gelen emniyet güçleri, CİMER’e parkta yoga yapmaları konusunda şikayet olduğunu belirterek, vatandaşların yoga yapmasını engelledi. Yoga yapmak için bir araya gelen grup güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile karşılaştı.

Güvenlik görevlilerini ikna etmek için konuşan grup üyelerine yanıt olarak ise ‘Sizi CİMER’e şikayet etmişler’ oldu.

“SİZ ŞAKA MISINIZ?”

Dede Korkut Parkı’nda yoga yapılmasının engellenmesine tepki gösteren Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini şöyle ifade etti:

“Eskişehir Valiliğinin sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda yoga yapanlar Cimer’e şikayet edilmiş. Güvenlik görevlisi yoga yapanları engellemiş. Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız?

Değerli arkadaşlar, tüm parklarımız sizindir. Özgürce yoga yapabilirsiniz. İstediğiniz parkımızı kullanabilirsiniz. Kimseden çekinmeyin. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Spor İşleri Müdürlüğümüz temin eder. Sizleri ziyarete geleceğim. Çok sevgiler, selamlar.”

“PARKLARDA SPOR ETKİNLİKLERİMİZ BAŞLIYOR”

Yoga yapan kadınların engellenmesine bir tepki de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’den geldi. Büyükerşen de sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark ve Büyük Parkımızı her zaman kullanabilirsiniz gençler. Ayrıca 6 Haziran itibariyle parklarda spor etkinliklerimiz de başlıyor. Onlara da katılabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

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