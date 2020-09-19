Parlak kariyer, ülke için kullanıldığında anlamlı

Prof. Dr. Meryem Tuncel, genç bir doktor olarak gittiği ABD’de, saygın üniversitelerde görev yaptı. Son olarak Teksas Teknik Üniversitesi (Texas Tech University) Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütürken ABD’deki akademik kariyerini noktaladı. Başvurusu sonucu Çukurova Üniversitesi’ne Rektör olarak atandı. Türkiye’nin 14 kadın rektöründen biri olan Tuncel, dününü, bugününü ve gelecek planlarını SÖZCÜ HaftaSonu’na anlattı:

ÇUKUROVA’DA OKUDU

TÜRKİYE GÜNLERİ: Kadirli’de 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. O yıllarda Kadirli Adana’nın bir ilçesi idi ama il olduktan sonra Osmaniye’ye bağlandı. İlk ve orta öğrenimimi Kadirli’de tamamladıktan sonra parasız yatılı okul sınavlarına girip Adana Kız Lisesi’ni kazandım. Lise birinci sınıfı Adana Kız Lisesi’nde tamamladım. Fakat yatılı okul hayatı pek bana göre olmadığı için tekrar Kadirli’ye dönerek lise iki ve üçüncü sınıfı Kadirli Lisesi’nde okuyup sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdim.

AMERİKA GÜNLERİ: ABD’de önce dahiliye ihtisası, sonra da nefroloji ve hipertansiyon alanında üst ihtisas yaptım. Texas Tech ve University of Connecticut tıp fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalıştım. Son olarak Texas Tech’de Nefroloji Bölüm Başkanı ve aynı zamanda fellowship direktörüydüm. Amerika’daki kariyerimde öğrencilerim, asistanlarım ve tıp fakültesi tarafından en iyi öğretmen ödülüne layık görüldüm çeşitli zamanlarda. En son iki ödül ise klinik alanda bir doktor olarak hastalıkların teşhis ve tedavilerinde; ayrıca öğrenci yetiştirmekte gösterdiğim başarılara istinaden verilmişti. Bu ödül, üstün başarılı bulunan doktorları onore etmek ve bulundukları üniversitede tutmak amacıyla veriliyor.

YENİDEN TÜRKİYE: ABD’de kariyer hedefime ulaştıktan ülkeme dönüp hizmet etmeyi hep çok arzu ediyordum. Zaten yıllar geçtikçe insanın vatan hasreti de artıyor… Kariyerin hiçbir zaman tek başına değerli olduğunu düşünmüyorum. Kariyer çevrenize, ülkenize ve değerlerinize adandığı kadar anlamlıdır. O yüzden parlak bir kariyerin ve kazanılan tecrübelerin, ülkemiz adına kullanıldığı zaman daha da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Rektörlüğün Türkiye’deki mekanizması belli. Müracaatlar alınıyor, onların arasından mülakat ve seçim yapılıyor. Bu vesile ile teveccüh ve güvenleriyle, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve benimle mülakat yapan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’ye dönüş planım her zaman var olmasına rağmen aslında bu yıl içinde değildi. Ancak dönüp ülkeme hizmet etmek, annem ve babama verdiğim sözüm ve ülkeme bir borcumdu. 17 Haziran’da hiç beklenmedik bir şekilde canım babamı kaybettikten sonra bu kararım hızlandı. Tabii ki ülkeme ömrümün sonuna kadar kalmak ve hizmet amacıyla geldim. Bu hizmet illaki rektörlükle sınırlı değil… Ülkem için her alanda verilecek göreve hazır olduğumun bilinmesini isterim…

ÇUKUROVA’YI ULUSLARARASI ARENAYA AÇMAK İSTİYORUM

– Çocukluğunuzun geçtiği şehirde rektör olmak, ne hissettiriyor?

İnsanın memleketine hizmet edebilme ve bu kubbede hoş bir seda bırakabilme şansı olması tabii ki güzel bir duygu.

– Üniversitede nasıl bir fark yaratmayı umuyorsunuz?

Herkesi içine alan çalışma ortamında, liyakat, adalet, huzur ve şeffaflığa önem veren bir yönetim şekli tüm kurumlarda olduğu gibi bizim üniversitemiz için de çok önemli. Üniversitemizin uluslararası arenaya daha fazla açılmasını istiyorum. Üniversitemiz ve güzel şehrimiz Adana’nın bütünleşmesi ve olabildiğince çok alanda işbirliği yapmasını hedefliyorum. Hedeflerimden biri de başarılı öğrencileri Çukurova Üniversitesi’ne çekebilecek burs imkanlarının temini. Tüm fakültelerin eksiklerini tespit edip mümkün olan en kısa zamanda eksikliklerin gidermenin çabası içerisindeyiz. Balcalı Hastanesi’ni tekrar bölgenin en modern ve donanımlı hastanesi haline getirmek, Ziraat Fakültemizi Türk tarımına üst düzeyde katkı sağlayacak tohum ve ürün geliştirme düzeyine çıkarıp çiftçilerimizle işbirliği ve birlikte hareket etme sinerjisini sağlamak istiyorum. Ayrıca Mühendislik Fakültemizin Türk sanayisine araştırma ve geliştirmeye olan katkısını artırmak da hedeflerim arasında.

EVLADIMA DİLİNİ DİNİNİ KÜÇÜK YAŞTA ÖĞRETTİM

Meryem Tuncel, evladı Denizhan Kamil Kara’ya dilini, dinini ve geleneklerini küçük yaşta öğrettiğini belirtti. “Üzerinde hiç baskı kurmadım. Sadece başkaları gibi olmak zorunda olmadığını hep hatırlattım. Dürüst olmanın ve olduğu gibi görünmenin önemini iyi biliyor. Yüreği sevgi dolu, merhametli ve yardımseverdir. O yüzden de doktor olmaya karar verdi. Tam bir Türkiye sevdalısıdır” dedi.