Parmalat skandalının sorumlusu görülen Tanzi, 83 yaşında öldü

Küçük bir aile süt şirketini çok uluslu gıda devi Parmalat’a dönüştüren ve İtalya’nın en büyük hileli iflaslarından birinin sorumlusu olarak görülen işadamı Calisto Tanzi, 83 yaşında öldü. Ailesi, Tanzi’nin servetini kazandığı orta İtalya’daki Parma kentindeki bir hastanede zatürreden öldüğünü söyledi.

Parmalat’ın 2003 yılı bilançosunda 14 milyar Euro’luk bir boşluk ortaya çıktı. Parmalat krizi 2003 yılında şirketin bir Cayman Adaları birimi tarafından tutulan 4 milyar Euro’luk bir banka hesabının var olmadığını söylemesiyle patlak verdi. Şirketin yıllardır karlarını ve satışlarını abarttığı ve çöküşün dünya çapında düzinelerce bankaya karşı dava açılmasına yol açtığı tespit edildi.

Tanzi, diğer şirket yöneticileri ve önde gelen İtalyan bankacılarla birlikte bir dizi soruşturmadan geçti. Hile yapma, hileli iflas ve diğer suçlamalardan suçlu bulundu ve birkaç hapis cezasına çarptırıldı. Yetkililer daha sonra Tanzi’nin arkadaşlarının evlerinde Pablo Picasso, Claude Monet ve Vincent van Gogh gibi ustaların sanat hazinelerini sakladığını keşfetti. Sanat eserleri, 2019’da açık artırmayla satıldı.

130 FABRİKA, F1 SPONSORLUĞU

Tanzi 1938’de küçük Collecchio kasabasında doğdu, 22 yaşındayken büyükbabasının yerel süt şirketini devraldı. Kırk yıldan fazla bir süre sonra Parmalat grubunun dünya çapında süt, yoğurt ve diğer gıda ürünleri üreten yaklaşık 130 fabrikası vardı. Onun iş galaksisi aynı zamanda bir birinci lig futbol kulübü, bir turizm şirketi ve bir televizyon ağı içeriyordu. Ayrıca kayak ve Formula 1 otomobil yarışları takımlarına da sponsor olmuştu. (REUTERS)