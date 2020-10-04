Parti kongresi serbest baro seçimleri yasak

Ankara, Adana, Bursa, Hatay, Mersin ve Gaziantep’in de aralarında bulunduğu çok sayıda baro, ertelemenin iptali için dava açtı. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan “Salgın nedeniyle; “Baro seçimleri yapılamaz. Siyasi partilerin kongreleri yapılabilir. Çoklu baro yasası ve yaklaşan TBB genel kurulu düşünüldüğünde bu kararın hangi saikle alındığını ve neye hizmet ettiğini anlamak çok da zor değil” dedi.

HUKUKLA SORUNLU

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise “YSK’ya göre siyasi parti kongrelerine uğramayan Covid-19 baro kongrelerine uğruyor. Sahi, İstanbul seçimlerini de siz iptal etmiştiniz değil mi?” diye sordu. Yasağa CHP’li vekiller de tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak “Salgında, düğün-tatil-kreşler-siyasi parti kongreleri-AKP mitingleri serbest ama baro seçimleri yasak! Hukukla ve adaletle sorunlu bir iktidar demokratik olabilir mi?” diye konuştu.

ADALET ÇÜRÜDÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, genelge devleti mi? İçişleri Bakanlığının genelgesi üzerine olağanüstü toplantılar ve olağanüstü kararlar. Siyasi Partiler kongrelerini yapabilir, Barolar 1 Aralık’a kadar erteleme. Adalet çürüdü, gerisi masal” dedi. Levent Gök ise şöyle konuştu: 2,5 ay önce çıkan kanun gereği ekim ayının ilk haftasında baro seçimlerinin yapılması zorunluluk. Yandaş baroların kurulup seçimlere yetişemeyeceği anlaşılınca böyle yaptılar.