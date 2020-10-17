CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Tokat'ta bir araya geldiği vatandaşlardan gelen "parti kur" sözlerine karşı, parti kurmasını isteyip istemediklerini sordu. 4 Eylül’de Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memlekete Hareketi" programı kapsamında Erzincan'dan Tokat’a geçen İnce, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan İnce, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. İnce, esnaf gezisinin ardından Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretinin ardından İnce, oda binasının çıkışında bir vatandaşla sohbet etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #muharremince #haber #memlekethareketi #muharreminceparti #haberler #anahaber #sondakika #gündem #politika #tokat #siyaset
“PARTİ KUR” diyen yurttaşa Muharrem İnce’den olay yanıt!
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