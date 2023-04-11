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11 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Online"Parti olarak Türkiye İşçi Partisi'ne, cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim"

“Parti olarak Türkiye İşçi Partisi’ne, cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim”

Alaturka Online
Alaturka Online

“Parti olarak Türkiye İşçi Partisi’ne, cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim”

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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