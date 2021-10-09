Parti yetkilisinin müdahalesi çileden çıkarınca Davutoğlu müdahale etti! ‘Parmağımı kırdı hergele!’





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Kayseri’de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, emekli vatandaşların maaşlarının yetersizliğini, kiraların ve gıda maddelerinin yüksek oluşundan yakınmalarını dinlerken bunun iktidardan kaynaklandığını söyledi. Yürümeye başladığı sırada 70 yaşındaki Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Kayseri Şube Başkanı Burhan Karamustafa’nın kalabalığın içinden “Sen yol arkadaşına ihanet ettin” sözleri duyuldu. Koruma müdürü tarafından elinden tutulmak istenen Karamustafa parmağından tutulduğunu yüksek sesle söylemesi üzerine Davutoğlu, geri döndü ve koruma müdüründen Burhan Karamustafa’nın elini öpmesini istedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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