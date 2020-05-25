Partide görüntülenen Sevilla’nın yıldızlarına La Liga Başkanı Tebas’tan uyarı!

La Liga Başkanı Javier Tebas, bir partide görüntülenen Sevilla oyuncularına seslenirken, corona virüsü pandemisi sürecinde özellikle futbolcuların sorumlu davranması gerektiğini ifade etti.

Arjantinli üç isim Ever Banega, Lucas Ocampos ve Franco Vazquez ile Hollandalı Luuk de Jong kendilerinden başka sekiz kişinin daha yer aldığı bir partiye katıldı. Banega’nın eşinin yaptığı paylaşımla ortaya çıkan partide nargileler de dikkat çekti.

Paylaşıma yoğun bir şekilde tepki gösterilirken Sevilla’nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından dört ismin de imzası bulunan bir özür mesajı paylaşıldı. Sevilla henüz bir disiplin cezası ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

‘Topluma örnek oluyorlar’

Tebas konuya ilişkin olarak “Oyuncular topluma örnek oluyor ve bu nedenle hareketlerine dikkat etmeleri gerekir. Futbolculara böyle davranışlar sergilememeleri yönünde çağrıda bulunuyorum. Dikkatli olmamız lazım çünkü birçok insanın işi tehlikede” dedi.

İLGİLİ HABER İtalya`da başlama vuruşu polemiği!

Tebas, “Antrenman sahalarında ve maçlarda güvenlik garanti altında ancak başka yerler konusunda ve böyle partiler konusunda endişeliyim Hepimizin çok dikkatli olması lazım” ifadelerini kullandı.

İspanya’da hükümet maçların 8 Haziran’dan sonra başlayabileceğini söylerken Tebas, ilk maçı 11 Haziran’da oynamayı umduklarını ifade etti. Futbola dönüşün ilk maçında Sevilla derbi karşılaşmasında Real Betis’i konuk edecek.