Partilerin oyu hangi illerde düştü hangi illerde yükseldi?

Türkiye genelinde milyonlarda seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Milletvekilliği seçimlerinde saat 06.20 itibariyle sandıkların yüzde 98.3’ü açıldı. Peki 2018 seçimleriyle karşılaştırıldığında hangi partinin hangi illerde oy sayısı düştü, hangi illerde oy sayısı yükseldi? AK Parti’nin oyları 75 ilde düşerken, 6 ilde arttı. MHP’nin oyları 45 ilde düştü, 36 ilde yükseldi. CHP’nin oyları 17 ilde düşerken, 64 ilde ise arttı. İyi partinin oyları 48 ilde düştü, 33 ilde arttı. İşte şehir şehir 2018 ve 2023 seçimleri arasındaki oy farkları…

AK Parti’nin oyları 75 ilde düşerken, 6 ilde arttı.

MHP’nin oyları 45 ilde düştü, 36 ilde arttı.

CHP’nin oyları 17 ilde düştü, 64 ilde arttı.

İyi partinin oyları 48 ilde düştü, 33 ilde arttı.

YSP’nin oyları 81 ilde de düşüşte.