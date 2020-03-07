Pasifik Savaşı İsyan konusu ve oyuncuları… Pasifik Savaşı’nda kimler oynuyor?

Yazan:
Alaturka Online
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Macera ve bilimkurgu içerikli konusuyla dikkat çeken Pasifik Savaşı İsyan filmi 2018’de vizyona girdi. ABD yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Steven S. DeKnight oturuyor. İşte konusu ve oyuncuları…

Maceranın bir an bile durmadığı Pasifik Savaşı adlı bilimkurgu filminin konusu, oyuncuları ve merak edilenleri haberimizde…

PASİFİK SAVAŞI OYUNCULARI

John Boyega
Rolü : Jake Pentecost

Scott Eastwood
Rolü : Nate Lambert

Cailee Spaeny
Rolü : Amara

Rinko Kikuchi
Rolü : Mako Mori

Jing Tian
Rolü : Liwen Shao

Adria Arjona
Rolü : Jules Reyes

Burn Gorman
Rolü : Dr. Hermann Gottlieb

Charlie Day
Rolü : Dr. Newton Geiszler

PASİFİK SAVAŞI KONUSU

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake’e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar…

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