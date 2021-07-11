Patara kumuna sahip çıkan memuru görevden alan kaymakamdan açıklama

Özel koruma altındaki Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı’ndan 2 bin 168 kamyon kum çalınmasını zabıt altına almak isteyen orman muhafaza memuru Umut Utku, önce AKP ilçe başkanı tarafından engellenmek istenmiş, daha sonra da kaymakam tarafından ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle 2 kez görevden alınmıştı.

ORMANCILAR UMUT UTKU’YA SAHİP ÇIKMIŞTI

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Patara bölgesinde yaşanan kum hırsızlığına karşı görevini yapan orman muhafaza memuru Umut Utku’nun görevden alınması üzerine Kaymakam hakkında Antalya Valiliği’ne, İç İşleri Bakanlığına başvurulduğunu ve Antalya İdari Mahkemesi’ne dava açıldığını söylemişti.

YAZLIK SARAYIN KUMU SALDA’DAN MI PATARA’DAN MI?

Ayrıca, geçen hafta fotoğraf ve çizimleri SÖZCÜ tarafından yayınlanan Marmaris’teki Yazlık Saray için oluşturulan özel plajda hangi yörenin kumunun kullanıldığı da tartışma konusu olmuştu. CHP’li bazı vekiller kumun korunması gereken Salda gölünden taşındığını öne sürerken, bazı siyasetçiler de yine koruma bölgesi olan Patara’dan getirilmiş olma ihtimalini gündeme taşımıştı.

KAYMAKAM YAZICI NE DİYOR?

Konu üzerine SÖZCÜ Muhabiri’ne bir açıklama yapan Kaş Kaymakamı Yazıcı, kum hırsızlığı ile ilgili soruşturmanın savcılık tarafından sürdürüldüğünü de belirterek, hırsızlığın kendisinden önceki dönemde gerçekleştirildiğini açıkladı. Ancak, orman muhafaza memuru Umut Utku’yu neden görevden aldığı hakkında ayrıntı vermedi. Yazıcı özetle şu açıklamayı yaptı:

“11 aylık Kaş Kaymakamlığım döneminde;

-Kaçak yapılaşma ile yaptığımız son yılların en etkili mücadelesi yapıldı.

-7 yıldır devletin malını gasp eden ve çeşitli nedenlerle tahliye edilemeyen Çınar Beach işletmesi Kamakamlığım döneminde tahliye edildi.

-Dünyada hiçbir örneği olmayan ve yabancılar tarafından çalınmış Likya dönemine ait 600 antik eserin yeniden uzun uğraş sonucu heykellerinin yapılarak suyun altına indirildi ve dalış turizmine kazandırıldı.

-Kırsal mahallelerde sayı 1300 iken yaklaşık 6500 dezavantajılı vatandaş daha tespit edilip desteklendi, sorunları çözüldü.

-1000 yıllık kültür olan Barak kilimi proje ile ayağa kaldırıldı.

Bunlar gibi kayda değer onlarca projenin haberinin yapılmamasının yanında ayakkabının haberinin yapılması gerçekten anlaşılır bir durum değil… Bahsi geçen kum hırsızlığıyla ilgili çaldığı iddia edilen şahıslar hakkında Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca zaten adli kovuşturma yürütülüyor. Ama çalındığı iddia edilen kum Patara bölgesinden değil. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bu durum benim göreve başladığımdan daha önce gerçekleşmiş…”

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Öte yandan Kaymakam Yazıcı, sosyal medya hesabından polis radyosunda yaptığı yayınla ilgili fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Yazıcı’nın giydiği ayakkabının maliyetine dikkat çeken kullanıcılar, asgari ücretin 2 bin 943 olduğu Türkiye’de, Kaymakam Yazıcı’nın 9 bin liralık ayakkabı giydiğini belirtti. Gelen tepkiler sonrası Kaymakam Yazıcı, sosyal medya hesabını kapattı.

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