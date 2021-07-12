Patara kumuna sahip çıktığı için görevinden alınan orman memuru görevine iade edildi

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden çalınan 2 bin 168 kamyon kumla ilgili, “Değil bölge müdürü Sayın Cumhurbaşkanımız gelse ben bu zaptı tutacağım” diyerek kum hırsızlığına karşı mücadele veren muhafaza memuru Umut Utku alındığı görevine tekrar döndü.

Konu hakkında SÖZCÜ’ye açıklamada bulunan Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, orman muhafaza memuru Umut Utku’nun görevine dönmesinde sendika, basın ve vatandaşların büyük katkısı olduğunu söyledi. Durmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“3 BİN KAMYON KUM ELE GEÇİRİLDİ”

* Arkadaşımız Umut Utku 6831 sayılı Orman Kanununa göre görevini yapmıştır. Yani yasa gereği orası Özel Çevre Koruma Alanı aynı zamanda da tarihi sit alanı olan bir yer.

* Belediye meclis üyeleri, tüccarların olduğu bir grup doğayı tahrip ederek, kumların üzerindeki kumları sıyırarak 2 bin 186 kamyondan fazla kaçırıldığını biz tespit ettik.

* Daha sonra savcılık olaya el koyduktan sonra depolanmış halde 3 bin kamyon kum ele geçirildi. Burada orman muhafaza memuru Umut Utku yasaların kendisine tanımladığı görevi gereği tutanak tutma esnasında tehdit edildi. Hatta kendisine tehdit edenlerden biri müdür ve işletme şefiydi.

“KAYMAKAM SORUŞTURMA BİLE YAPMADAN GÖREVDEN ALDI”

* Savcı duyarlı davrandı, gözaltına aldı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Savcılık soruşturması devam ederken Umut Utku kaymakam tarafından hakkında hiçbir soruşturma yapmadan, ne yargı kararı, nede müfettiş raporu olmaksızın görevinden alındı 2 kez. Daha sonra kamuoyu baskısıyla tekrar görevine iade edildi.

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