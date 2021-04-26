Patates alımında ‘ayrımcılık’ iddiası! “AKP’ye oy vermedik, ürün elde kaldı”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden alınan patates ve soğanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara dağıtılmaya başlanmıştı.

TMO tarafından gerçekleştirilen patates ve soğan alımlarında ise önceliğin AKP’li üreticilere verildiği öne sürüldü.

KAYMAKAMLIK ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Patates üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan Niğde’de Çiftlik ilçe Kaymakamlığı önünde toplanan çiftçiler, aradan yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen patateslerinin alınmamasına tepki gösterdi.

“ÇİFTÇİMİZİN EMEĞİNİ ÇALIYORSUNUZ”

Üreticilerle bir araya gelen CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, AKP’ye oy vermeyen üreticilerin cezalandırıldığını ve patateslerinin 10 gün geçmesine rağmen toplanmadığını ifade etti. “Zor durumdaki üretici arasında bile ayrımcılık yapılıyor” diyen Erhan Adem şunları söyledi:

*Devlet TMO’dan kalan patatesleri alacaktı ama patatesleri yine yandaşlarına verdi. Yandaşları tarafından alınmaya başlandı. İşi yapan, pazarlamaya çalışanlar yine yandaşlar oldu. İlçe başkanları, belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri bu işi yapıyor ve bunun üzerinden rantlanmaya başladılar.

*İlk önce AKP’li olanların patatesleri aynı gün paketlenip, götürülüyor, muhalif olanların ise patatesleri 10 gün dolmasına rağmen hala bekletiliyor. Burada bile ayrımcılık yapılıyor. Buradan soruyoruz; Sizin çiftçimizle derdiniz ne? Bu insanlara yazık değil mi? TMO üzerinden alacağız dediniz ama ortada TMO yok.

*Burada neden ziraat odalarını devreye sokmuyorsunuz da kendi yandaşlarınızı menfaatlendiriyorsunuz. 800 liradan patates alınacak ama 60 kuruştan hesap görülüyor.

*İşçiliği kendilerine yaptırmalarına rağmen, işçilik parası düşürülüyor. Bu parada ortadan kayboluyor. Çiftçimizin emeğini çalıyorsunuz. Burada 10 gündür güneş altında bekletilen patatesleri sonra götürüp insanlarımıza yedireceksiniz.

“OY VERMEYENE BÖYLE”

Patates alımında yapılan ayrımcılığa isyan eden bir patates üreticisi ise şöyle konuştu:

“Torpili olanın patateslerini 1 günde alıyorlar, oy vermeyense böyle kaldı. Patateslerimiz 10 gündür çuvallanmış şekilde dışarda. Arabalarımız da dolu. Rezilliğin bini bir para.”

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