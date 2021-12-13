Patates sofranın lüksü

Plansız üretimler ve yüksek maliyetler gıda enflasyonunda çarpan etkisi yaratırken, sofraların temel gıda maddesi olan patateste üretici fiyatları dibi, market fiyatları rekoru gördü.

Sayime BAŞÇI

2019 Nisan’da 2.14 TL olan patatesin üretici fiyatı 2021 Nisan’da 73 kuruşa kadar gerilerken, bu dönemde TMO’nun devreye girip alım yapması ile birlikte fiyatlar 88 kuruşa çıkmıştı.

Bu dönemde markette 2.43 TL’den satılan patates fiyatları, ekim ayına gelindiğinde ise markette yüzde 34.71’lik artış göstererek rekor kırmıştı. Ekim ayında üreticide 1.69 TL olan patates, markette 3.26 TL’den satıldı. Kasımda ise bu fiyatlar üreticide 2.56 TL olurken, büyük market zincirlerinde 5 TL civarında satıldı.

FİYATI 5 TL’YE ÇIKTI

Yüksek maliyetler üreticiyi plansız ekime yönlendirirken, gıda enflasyonu üretici ve tüketici arasındaki fiyat makasının da her geçen gün açılmasına yol açıyor. Bugün 5 TL’yi aşan market fiyatı ile artık sofraların lüksü haline gelen patateste üretici son iki yıldır kaybediyor.

2019’DA ZİRVE

TÜİK verilerine göre, 2019’da 2.14 ile zirveyi gören patates fiyatları mayıs ayından itibaren üreticide düşüşe geçti. Pandeminin başlangıcı olan 2020’de 1.60 TL ile en yüksek fiyatı gören üretici, aralık ayına gelindiğinde ise ürününü 1.04 TL’den satabildi. 2021’de patateste ortalama üretici fiyatı 0.99 TL olurken, nisanda TMO alımlarına rağmen bu rakam ancak 0.88 TL seviyesine çıkabildi.

Böyle giderse ithalat kapıları açılabilir

– Patates ve soğan gibi ürünlerin vatandaşın sofrasının temel ürünü olduğunu anlatan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, özellikle üretici fiyatlarındaki düşüşün üreticiyi topraktan kopardığını ve bir sonraki yıl ürün fiyatlarının yükseldiğini kaydetti. İnsanların gelir düzeyinin düşmesi ile mutfağın temel ürünleri olan patates ve soğan tüketiminin arttığını aktaran Suiçmez, “Burada planlı üretim olmalı. Bu sene para kazanamayan çiftçi gelecek sene patates soğan ekmeyecek. Yarın eğer stoklarda erime olursa yurtdışından alma yanlışı patateste de yaşanacak. O zaman da ithalat kapıları açılmak zorunda kalacak” dedi.