Patlama olan maden ocağını 25 gün önce Bakan Dönmez ziyaret etmiş

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği ocağı kısa süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı’nın ziyaret ettiği ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün saat 18.15 sıralarında yer altında meydana gelen patlamada son açıklamalara göre 25 kişi hayatını kaybederken, ocak içerisinde kalan madencilerin de kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Diğer taraftan facianın yaşandığı madeni, 20 Eylül’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve 5 Ekim günü de Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı’nın ziyaret etmeleri dikkat çekti.

BAKAN DÖNMEZ “ÖNCE GÜVENLİK” DEMİŞTİ

TTK’nın resmi sitesinde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 20 Eylül 2022 tarihinde patlama olan madeni ziyaret ettiği bilgisi yer alırken, “Sayın Bakanımız Fatih Dönmez Bartın ilindeki programları çerçevesinde Amasra Müessese Müdürlüğüne ziyarette bulundular. Kuyu başındaki karşılamada pano ayak üretim işçisi çalışanımız, eşi ve çocuğu ile Sayın Bakanımıza çiçek takdim edildi. Sayın Bakanımız tarafından ailenin çocuğuna hediye verildi. Vardiya 2 ve Vardiya 3 çalışan personelimizin hazır bulunduğu topluluğa hitap eden Sayın Bakanımıza çalışanlarımızı temsilen hediye takdim edildi” denildi.

Bakan Dönmez ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmasında, “Bir kere şunu ilk baştan söyleyeyim. Önce güvenlik. Sizin canınızın güvenliğini biz şu tesisin tamamına değişmeyiz. Onun için de ilk talimatımız yöneticileri atadığımızda genel müdürümüz de burada. Bir işçimizin kılına, tırnağına zarar gelmesin. Onu kaldıramayız, telafi de edemeyiz” ifadelerini kullandı.

SAYIŞTAY DA AYNI MADENİ ZİYARET ETMİŞ

TTK’nın resmi internet sitesinde yer alan diğer bir bilgiye göre ise, 5 Ekim 2022 tarihinde Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı’nın da patlama olan madeni ziyaret ettiği bilgisi yer aldı. Sitede yer alan açıklama ise, “T.C. Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı Sn. İbrahim Özkarcı başkanlığında Uzman Denetçiler ile Kurumumuz Genel Müdürü ve beraberindeki ekip Amasra TİM’de yeraltına inerek -300/-350 kotları arasında, hâlihazırda ayak boyu 150 m. pano boyu 350 m. olan Yarı Mekanize Güney Tavan Damar ayakta incelemelerde bulundular” denildi.

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