Patronlar tulum giymiş araba mı yapıyor? – Gün Başlıyor (25 Aralık 2019)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Kanal İstanbul tartışmalarını, Suriye’den Türkiye’ye doğru gelen binlerce insanın kim olduğunu ve Ankara'daki Yavaş-Aygün polemiğini sorguluyor. Yerli Otomobil’in detaylarına değinen Ataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayyum atamalarına yönelik açıklamalarını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

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