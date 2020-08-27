Paycell’liler Burger King’de QR koduyla ödeme yapabilecek

İSTANBUL (AA) – Turkcell’in yeni nesil dijital ödeme platformu Paycell, Türkiye’nin en yaygın burger restoran zinciri Burger King ile dijital ödeme alanında yenilikçi bir iş birliğine imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Paycell kullanıcıları QR tabanlı ödeme yöntemini kullanarak Burger King restoranlarında hızlı ve güvenli ödeme yapabilecek.

Türkiye’de 650’den fazla restoranı ile hizmet veren Burger King, dijital ödeme platformu Paycell ile yeni nesil bir ödeme yöntemini hayata geçiriyor. Burger King ve Paycell arasında yapılan iş birliği kapsamında, Paycell kullanıcıları seçili Burger King restoranlarında QR tabanlı ödeme deneyimi yaşayacak. Burger King restoranlarında diledikleri menüyü sipariş veren Paycell’liler, uygulamada çıkan QR kodu Burger King kasalarındaki POS cihazına okutarak hızlıca ödeme yapabilecek. Bu iş birliği kapsamında Turkcell GNÇ aboneleri de seçili menüleri yüzde 50 indirimli satın alabilecek ya da ücretsiz menü kazanma şansı elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Melike Kara, techfin alanında yenilikçi işlerini sürdüren Paycell’in 2020 ikinci çeyrek sonunda 10 binin üzerindeki üye iş yerlerinde ödeme aracı olarak kullanıldığını ve 2022 yılı sonuna kadar üye iş yeri bazını 150 binin üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kara, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Turkcell olarak techfin alanında Paycell ile sunduğumuz yenilikçi çözümlerimizle büyümeye devam ediyoruz. Paycell uygulamamız para transferi, ödeme hizmetleri, mobil hat ve toplu ulaşım kartı İstanbulKart’a lira yükleme özellikleri gibi farklı çözümlerimiz ile bir ödeme merkezi gibi çalışırken, üye iş yerlerimize sunduğumuz QR tabanlı ödeme yöntemiyle yeni nesil bir ödeme deneyimi sunuyoruz. Perakendeden gıdaya birçok sektörün dijitalleşmesine katkı sunan Paycell platformu üzerinden gerçekleşen işlem hacmi 2019 sonu itibarıyla yaklaşık 5,7 milyar liraya ulaştı. 2022 yılında bu rakam 41 milyar liraya çıkacak. Türkiye’nin en yaygın burger restoran zinciri Burger King ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde Paycell’in daha geniş kitlelere ulaşmasını planlıyoruz."

Paycell üzerinden QR kodu kullanarak ödeme şu şekilde yapılabiliyor:

"Burger King restoranlarında dilediğiniz menü siparişini verin. Ödeme için Paycell uygulamasında ‘QR İşlemleri’ sekmesini açın. Uygulamada görüntülediğiniz QR kodunu Paycell QR okuyucu cihazına okutun. Ödeme ekranında ister tutarı faturanıza yansıtmayı ister kayıtlı kartınızla ödemeyi seçin. İşlem tutarını onaylayın. Ödeme onaylandığında işlemin gerçekleştiğine dair ekranda bir bilgi belirecek ve sipariş işleminiz tamamlanmış olacak."