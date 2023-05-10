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9 Mayıs 2023
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Pazar gününe kadar sağanak yağışa dikkat

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Meteoroloji tarafından hava durumuna dair güncel tahminler yayınlandı. Yurdun büyük çoğunluğunda kendini gösteren sağanak yağışlar cuma günü etki alanını genişletecek. Cumartesi günü yurdu batısından itibaren terk etmeye başlayacak olan yağışlar, pazar günü etkisini yitirecek.

YER YER YOĞUN ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop ve Gümüşhane ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Alaturka Online
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