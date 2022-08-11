Pazarcıdaki pos makinesi Babacan’ı şaşırttı

Uşak ve Denizli’de semt pazarlarını gezen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan vatandaşın kredi kartı ile alışveriş yaptığını görünce şaşırdı. Babacan’ın “Bu fiyatlar niye arttı?” sorusuna esnaf, Diyanet’in açıklamasına kinayede bulunarak, “Allah artırıyor. TikTok çekip Allah’a dua edelim de fiyatları düşürsün” diye yanıt verdi.

Selami AYDIN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Uşak ve Denizli’de semt pazarları ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Denizli’de Çarşamba Pazarı’nda bir vatandaş Babacan’ın yanına gelerek enflasyonun ne zaman düşeceğini sordu. Babacan ise; “Bu hükümet iş başında olduğu sürece enflasyonun düşmesi mümkün değil. Yapamazlar. Seçime kadar enflasyonun düşmesi mümkün değil” diye yanıt verdi.

PAZARDA KREDİ KARTI DÖNEMİ



Pazar yerinde bir karpuz tezgahının üzerinde kredi kartı ile ödeme alındığını fark eden Babacan duruma çok şaşırdı. Kredi kartına satış yapan esnaf “Pos cihazı pazarda kaç kişide var?” diye soran Babacan’a “Genelinde var artık” yanıtı verdi. Babacan bunun üzerine “Kilosu 1 buçuk lira. Vatandaş artık kredi kartıyla alıyor. Ne yapsın?” diye konuştu.

ESNAFTAN “FİYATLARI ALLAH ARTIRDI” GÖNDERMESİ



Aynı pazarda giyim ürünleri satan bir esnafın verdiği cevaplar ise Babacan’ı ve çevresindekileri güldürdü.

Babacan’ın “Sattığını yerine koyamıyorsun, değil mi?” diye sorduğu esnaf; “Mümkün değil. Vatandaş evim arttı, damım arttı diye seviniyor. Buraya geldiğinde şunun fiyatı 30 lirayken 50 lira olunca bu niye pahalı diye soruyor. Senin evin artıyor, damın artıyor…” ifadelerini kullandı. Babacan’ın ‘Bu fiyatlar niye arttı?’ sorusuna ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bir fetvasına gönderme yaparak; “Allah artırıyor. Geçen gün arkadaşlara hep beraber bir TikTok çekelim. Allah’a dua edelim. Bu fiyatları düşürsün dedim” şeklinde yanıt verdi.

“DOKTORA ÖĞRENCİSİ BUNALIM YAŞIYOR”



Pazarda Babacan’ın yanına çocuğu doktora öğrencisi olan bir anne yaklaşarak doktora burslarından şikayet etti.

Çocuğunun durumunu anlatan anne; “Arkadaşıyla yemeğe gideceği zaman en ucuz yere gidiyor. Üniversiteyi birincilikle bitirdi. Doktoraya ilk sıradan girdi. Onun yaşadığı rezilliği düşünebiliyor musunuz? O kadar rezil yaşıyor ki… Aparta çıkmak istiyor. Aldığı burs asgari ücret bile değil çıkamıyor. 2800 lira veriyorlar. Yaşadığı bunalım ve sıkıntıyı size anlatamam. Bu hayatı yaşadıklarına inanamıyorum. Bu, gerçek olamaz” diye konuştu. Babacan ise; “Bizim bu işlerin başında olduğumuz dönemde doktora öğrencilerinin aylık bursu 450 dolardı. Bugünkü kurla bir çarpın… Bugün 450 dolar eline geçse daha rahat yaşayabilir” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ”



32 yıl kamuda çalıştığını söyleyen bir başka vatandaş ise Babacan’a “Devletin çivisi çıkmış. Şeker 5 lirayken 25 lira olmuş. İnşallah düzeltirsiniz” dedi.

Babacan bunun üzerine, “Hepsini düzeltiriz. O bizim işimiz. Devlette çalıştıysan bilirsin. İş yukarıdan aşağıya düzeliveriyor. Hızlı yaparız” ifadelerini kullandı. Uşak’ta sarılmak için Babacan’ın yanına gelen bir vatandaş “Televizyondakinden daha güzel gördüm” diye iltifat etti. Babacan vatandaşa “Televizyonlar bizim aleyhimize çalışıyor. Yaşlı ve şişman gösteriyor. Basın aleyhimize çalışıyor, ne yapalım?” diyerek esprili bir dille karşılık verdi.

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