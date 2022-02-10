Pazarcılar isyan etti ! Pazarda tane hesabı ! “Böyle olacaksa valla bizi başka ülkeye gönderin ya !”

Ankara Yenimahalle Pazarı’nda; bir tane salatalık 5 lira 13 kuruş, bir tane patlıcanın fiyatı 5 lira 25 kuruş, bir domatesin fiyatı 2 lira 63 kuruş, bir biberin fiyatı 2 lira, bir demek maydanozun fiyatı ise 4 lira. Pazarcı ise “Önceden limon 5 liraydı. Şimdi 15 lira. Eskiden poşeti alıyorduk 10 liraya. Şimdi bir poşet olmuş 30 lira. 50 lira mazot atıyordum, Şimdi 200 liraya mazot alıyorum. Gelin buna bir çözüm bulalım kardeşim. Bu böyle yürümez” diye konuştu !

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