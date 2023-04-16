Pazarda bir dilim karpuz 43 TL, tavuk kemiği 4 TL





CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sultanbeyli’de semt pazarını ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla konuştu.

Pazardan alışveriş yapan bir vatandaş, “Her şey pahalı. Ne olacak bu fakir fukaranın hali. Almasan olmuyor, alsan para yok. Ne olacak halimiz” diye tepki gösterdi. Elindeki soğan poşetini gösteren bir başka vatandaş, “1 kilo 200 gram soğan 50 TL. Soğanın kilosu 35 TL” dedi.

TAVUK KEMİĞİ 4 TL

Uzun zamandır pazarlarda vatandaşlarla bir araya geldiğini söyleyen Gürsel Tekin, “Bir yıl önce biz buraya geldik. Ne kadardı bu tavuğun kemiği? 1 yıl önce 1 TL idi kemik, şimdi kemik 4 TL olmuş. Hayaldi şimdi gerçek oldu. Bu kemiği niçin alıyor, bir tat versin diye. Eskiden et alabiliyorduk bol bol, şimdi kemik alamıyor insanlar” ifadelerini kullandı.

‘BİR YILDIR KRIMIZI ET YİYEMEDİM’

Pazardaki bir vatandaş ise Tekin’e “Tavuk kemiği bile alabilecek durumda değiliz. İnan ki bir yıldır kırmızı et yiyemedim. Vallahi ben yemedim. Allah yardımcımız olsun” dedi.

GEÇEN SENE 2 TL, ŞİMDİ 15 TL

Pazarda enginar satan bir esnaf da geçen sene tanesi 2 TL olan enginarın bugün 15 TL olduğunu söyledi. Vatandaşlar, “Her şey ateş pahası” derken, bir vatandaş ise “Gırtlağa kadar geldi” diye konuştu.