55.1 F
Los Angeles
2 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemPazardan aldığı mantar sonu oldu

Pazardan aldığı mantar sonu oldu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Muğla’nın Milas ilçesinde, semt pazarından satın aldığı kuzugöbeği mantarını yiyen Mehmet Zeki Maviyıldız, kısa süre sonra aniden rahatsızlandı.

Milas’taki özel hastaneye kaldırılan Mehmet Zeki Maviyıldız’ın o sırada kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Doktorların müdahalesine rağmen Maviyıldız hayatını kaybetti. Mehmet Zeki Maviyıldız’ın ani ölümü ilçede büyük şok ve üzüntü yarattı.

Bölgedeki uzmanlar yabandaki zehirli ve zehirsiz mantar türlerini ayırt etmenin bilgili kişiler için bile zor olduğunu ifade edip, vatandaşların doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelerinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,480BeğenenlerBeğen
16,191TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States