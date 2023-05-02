Pazardan aldığı mantar sonu oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde, semt pazarından satın aldığı kuzugöbeği mantarını yiyen Mehmet Zeki Maviyıldız, kısa süre sonra aniden rahatsızlandı.
Milas’taki özel hastaneye kaldırılan Mehmet Zeki Maviyıldız’ın o sırada kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Doktorların müdahalesine rağmen Maviyıldız hayatını kaybetti. Mehmet Zeki Maviyıldız’ın ani ölümü ilçede büyük şok ve üzüntü yarattı.
Bölgedeki uzmanlar yabandaki zehirli ve zehirsiz mantar türlerini ayırt etmenin bilgili kişiler için bile zor olduğunu ifade edip, vatandaşların doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelerinin önemli olduğuna vurgu yaptı.