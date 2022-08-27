Pazarkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerin dönüş çilesi

Türkiye’de yıllık izinlerini geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğunda Pazarkule Sınır Kapısı’nda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Anavatan Türkiye’de yaz tatillerini ve yıllık izinlerini sevdikleriyle birlikte geçiren gurbetçiler, tatillerinin sona ermesinin ardından yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu sürüyor.

Edirne’den Avrupa’ya açılan Pazarkule, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapılarında büyük araç yoğunluğu yaşanıyor.

Yaşadıkları ülkelere dönmek üzere Edirne’den Yunanistan açılan Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden yola çıkan gurbetçiler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Memleketi Yozgat’ta ve Türkiye’nin farklı kentlerinde tatilini yaptıktan sonra yaşadığı ülke olan Fransa’nın Paris şehrine dönüş yapan gurbetçi vatandaşlardan Mehmet Durmaz, ilk önce Kapıkule Sınır Kapısı’na gittiğini ve çok yoğun olduğundan dolayı geri dönerek Pazarkule Sınır Kapısı’na geldiğini belirterek, “Kapıkule aşırı yoğun olduğundan dolayı Pazarkule istikametine geldik. Şuan burada da yoğunluk var. Aşağı yukarı şuan önümüzde 2 kilometre daha kuyruk vardır” dedi.

Kırşehir’de yıllık izninin geçiren Murat Kök, Almanya’nın Mosbach kentine gitmek için dönüş yolunda olduğunu ifade ederek, “Her sene memleketimize sevinçle geliyoruz. Gelirken bir çile, dönerken ayrı bir çile çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Memleketi Konya’da akrabalarıyla yaz tatilini geçiren Saadettin Özparlak ise Fransa’ya Yunanistan üzerinden gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı’nı tercih ettiğini belirtti. (İHA)

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