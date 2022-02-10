PCR test sonucu ne zaman çıkar? PCR testi ücretli mi?

PCR testi devlet ve özel hastanelerde uygulanıyor. PCR testi uygulaması için devlet hastanelerinde herhangi bir ücret talep edilmiyor ancak özel hastanelerde ise zorunlu PCR testi için ücret alınıyor. PCR test sonucu öğrenme süresi farklılık gösterse de ortalama 1 – 3 günde çıkıyor. Genellikle 24 saat içinde e nabızdan öğrenilebiliyor.

İçişleri Bakanlığı‘nın genelgesiyle Türkiye’de aşısız kişiler için PCR testi uygulaması zorunluluğu geçtiğimiz aylarda kalktı. PCR testi istenilecek durumlar yeniden belirlendi. Uçak ile şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi istenilmesine devam edilecek.

PCR TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÖĞRENİLİR?

PCR testi sonucu öğrenme süresi yoğunluğa ve hastaneye göre değişim gösterebiliyor. PCR test sonucu ortalama 1 – 3 günde çıkıyor. Genellikle 24 saat içinde e-nabızdan öğrenilebiliyor.

PCR TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan corona virüs test sonuçları, test alınma sonrasında verilen barkod numarası ve TC kimlik numarasıyla nabız uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

PCR testinin ücrete tabi olup olmayacağı da merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını daha önce açıklamıştı. Ancak, özel hastanelerde PCR testi yaptıranlar ücretini kendileri ödeyecekler.

Zorunlu PCR testi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını, ancak özel hastanelerde PCR testi yaptıranlar ücretini kendileri ödeyeceklerini duyurdu.

UÇAKLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VAR MI?

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.

PCR TESTİ İSTENECEK DURUMLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.

Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.