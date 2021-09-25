PCR testi sonucu ne zaman, kaç günde çıkar? PCR testi ücretsiz mi?

PCR testi devlet ve özel hastanelerde uygulanıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabiliyor. PCR testi sonucu ise e Nabız üzerinden öğrenilebiliyor. PCR test sonucu öğrenme süresi farklılık gösterse de ortalama 1 – 3 günde çıkıyor. Genellikle 24 saat içinde e nabızdan öğrenilebiliyor.

PCR testi zorunluluğu başlamasıyla birlikte şehirlerarası uçak, otobüs, tren yolculuklarında, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere girişlerde negatif sonuçlu PCR testi isteniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını daha önce açıklamıştı. Özel hastanelerde PCR testi yaptıranlar ücretini kendileri ödeyecekler.

PCR TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÖĞRENİLİR?

PCR testi sonucu öğrenme süresi yoğunluğa ve hastaneye göre değişim gösterebiliyor. PCR test sonucu ortalama 1 – 3 günde çıkıyor. Genellikle 24 saat içinde e-nabızdan öğrenilebiliyor.

PCR TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan corona virüs test sonuçları, test alınma sonrasında verilen barkod numarası ve TC kimlik numarasıyla nabız uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPARIM?

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresini kullanarak veya E-İmza kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. e-Devlet girişine tıkladığınızda e-nabız girişine yönlendirileceksiniz.

E-NABIZ’A GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

PROFİL BİLGİLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “Kullanım Şartlarını okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazısının yanında bulunan kutucuğu tıklamanız gerekmektedir.

a- Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Burada yaşadığınız ülke, il, boy ve kan grubu alanlarını doldurmanız gerekmektedir.

b- Bu bölümde ilgili alanları doldurduktan sonra “Paylaşım Seçenekleri” alanında kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz.

c- Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileri alanıdır. Burada sisteme cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz şifre bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

d- Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Zorunlu yaptırılacak PCR testinin ücrete tabi olup olmayacağı da merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını daha önce açıklamıştı. Ancak, özel hastanelerde PCR testi yaptıranlar ücretini kendileri ödeyecekler.

Zorunlu PCR testi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını, ancak özel hastanelerde PCR testi yaptıranlar ücretini kendileri ödeyeceklerini duyurdu.

1 DOZ AŞI OLANLARA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

Tek doz aşı olmuş, henüz ikinci dozunu yaptırmamış kişilerin de test vermesi gerekiyor.