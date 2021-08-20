PCR testi ücretsiz mi, kimlere ücretsiz olacak? PCR testi ücretsiz nerede yapılacak?

Okulların açılmasına kısa bir süre vaka sayılarında artış yaşanmaması ve eğitimin sekteye uğramaması amacıyla yeni önlemler alındı. Henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Okullar ve üniversiteler için gereken PCR testleri Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek” açıklamasında bulundu.

Okullarda 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciyle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az iki defa PCR testi isteneceği duyuruldu. Yeni kararın ardından testlerin ücrete tabi olup olmayacağı tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

PCR TESTİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgın gündemiyle toplandı. 5 saat 20 dakika süren toplantının ana gündem maddelerini, artan corona vakaları ve yüz yüze eğitim oluşturdu. Toplantı sonrası kameralara karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 6 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz” dedi.

BAKAN KOCA’DAN PCR TESTİ ÜCRETİ AÇIKLAMASI

*Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizin geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

*Okullarda 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciyle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

*Aynı şekilde üniversite çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmasını talep edeceğiz.

Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra yapılacak olan testlerin ücrete tabi olup olmayacağı tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan bir açıklama geldi. Koca, “Okullar ve üniversiteler için gereken PCR testleri Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek” dedi.