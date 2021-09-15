PCR testinde kapsam genişletildi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdunda görevli aşı olmamış öğretmen ve çalışanlardan haftada iki kez PCR testi isteneceğini duyurdu. Aşı olmayan veya PCR testi vermeyenler ehliyet sınavlarında da görev alamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı okulların ardından özel eğitim kurumları, öğrenci yurtları ve ehliyet sınavlarında da aşı olmayanlar için PCR testi zorunluğu getirdi. Kapsamı genişletilen PCR testi zorunluğuna göre özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdunda görevli aşı olmamış öğretmen ve çalışanlardan haftada iki kez PCR testi istenecek. Aşı olmayan veya PCR testi vermeyenler ehliyet sınavlarında da görev alamayacak.

İLK KARARDA NELER VARDI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan ‘Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’nde ise öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenilecek.

Bu çerçevede; başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin, görevlilerin aşılı, geçirilmiş hastalık durumunda (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek. Sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

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