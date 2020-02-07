Pegasus o pilotu işten çıkardı!

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkan parçalara ayrılan Pegasus Havayolları’na ait uçakta 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası ‘eski savaş pilotu’ sıfatı ile CNN Türk’e bağlanan ve Pegasus Havayolları’nda eğitmen ve kontrol hocası olarak çalışan Bahadır Altan sarf ettiği sözler nedeniyle kısa sürede yayından alınmıştı.

‘KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIM’

Twitter hesabından açıklamaya yapan Altan bugün de Pegasus Havayolları’ndaki işinden çıkarıldığını duyurdu. Uçak kazası sonrası yaptığı açıklamaların ardından şirkete çağrıldığını ve ‘haklı sebeple fesih’ gerekçesiyle işten çıkarıldığını ifade eden Altan, yaptığı açıklamalarda eski savaş pilotu unvanını kullandığına dikkat çekti ve işten çıkarılmasında iktidarın baskısı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Altan, tazminat haklarını ‘haklı sebeple fesih’ gerekçesiyle alamadığını, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Bahadır Altan Twitter’da konu hakkında yaptığı paylaşımda “Freni patlamış kamyon düzeni suçluyu buldu! Pegasus iş akdimi fesh etti. Hakikatı gizlemeye gücünüz yetmez. Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ALTAN CNN’DE NE DEMİŞTİ?

Altan, “Ülke olarak bir duralım. Biz hâlâ 3. havalimanındayız, hâlâ kanal açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Çığ düşen insanları kurtarmaya gidenler yaşamını yitiriyor. Deprem bekliyor İstanbul’u. Buna hazırlanalım bir duralım. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim olmak gerekiyor. Azıcık duralım” diye konuşmuştu. Yayının sunucusu Semiha Şahin’in Altan’ın sözlerini yarıda kesmesi üzerine Altan yayından alınmıştı.