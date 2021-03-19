Pegasus’tan siber saldırı açıklaması

Pegasus Hava Yolları’nın internet sitesine girmeye çalışan kullanıcılar, hava yolunun sitesinden farklı bir sayfayla karşılaştı. Pegasus, alan adı hizmeti aldıkları şirketin sistemlerine siber saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Pegasus Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

* Değerli misafirlerimiz, domain hizmeti aldığımız şirketin sistemlerine bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, ziyaretçilerimiz kendi web sayfamıza gelemeden başka bir sayfaya yönlendirilmiştir.

* Şirketimiz hizmetlerine, sunucularına veya verilerine yönelik herhangi bir erişim veya girişim söz konusu değildir.

* Saldırı internet sitemize yönlendirme yapan servislere yönelik gerçekleştirilmiş olup en kısa sürede çözümü için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

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