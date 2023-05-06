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6 Mayıs 2023
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Pehlivanköy Belediye Başkanı Açıkel son yolculuğuna uğurlandı

Alaturka Online
Alaturka Online
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Kırklareli’nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, 23 Nisan günü kalp krizi geçirdi. Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılan Açıkel, buradan Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada anjiyo yapılan Açıkel’in tedavisine kardiyoloji servisinde devam edildi. Ancak Açıkel, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Açıkel, bugün Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Pehlivanköy Merkez Camisinde düzenlenen cenaze törenine; Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, belediye personeli, Açıkel ailesi ve ilçe sakinleri katıldılar. Vali Ekici ve Kaymakam Beypınar, Açıkel’in kızı Merve Açıkel ve oğlu Mehmet Açıkel’e başsağlığı diledi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Açıkel, Türk bayrağına sarılı tabutu ile son yolculuğuna uğurlandı. Açıkel, ilçe mezarlığına defnedildi. AKP’den 4 dönemdir Pehlivanköy Belediye Başkanlığı görevini yürüten Açıkel, evli ve 2 çocuk babasıydı. (DHA)

Alaturka Online
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