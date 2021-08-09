Peker öfkelenmekte haksız mı?





Bu sohbette neler bulacaksınız?

Sedat Peker yaptığı çok önemli açıklamaların "biz bunları biliyorduk" diyen imi gazeteciler tarafından sulandırılmasına öfkelenmiş. Peker sorumluluk sahibi herkesi göreve çağırıyor.

Sarayın Afganistan ve Kabil havaalanı sevdasını anlamak mümkün değil. Taliban dünyanın en önemli uyuşturucu kaçakçılığı çetesi aynı zamanda Kabil havaalanı da bu ticaretin yapıldığı yer. Bu havaalanının kontrolünü elde tutmanın manası ne olabilir ki?

İdlip ve Afrin'de ciddi olaylar yaşanıyor. Saray yönetimi ısrarla bu kan gölünün içinde kalmayı tercih ediyor. Bunun hesabı nasıl verilecek?

Saray medyasının baylıkları bugün yine evlere şenlik. Çoğu ahlak ve vicdan yoksunu manşetlerle hem kafalar karıştırılıyor hem de insanlar karalanıyor. Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:

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