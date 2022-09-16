Peker’in evinin önündeki silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye gönderildi

İstanbul, Beykoz’da suç örgütü lideri Sedat Peker’in evinin önünde, Yılmaz Günay’ın vurulduğu saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ş. ve gözaltına alınan diğer 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Peker’in adamı olduğu belirtilen Günay 3 kurşunla yaralanmıştı.

Habip ATAM

Beykoz’da bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker‘e ait villada önceki sabah silahlı saldırı yaşanmıştı. Otomobille villanın önüne giden Ömer Ş., dışarıya çağırttığı Yılmaz Günay’a peş peşe ateş etmişti.

Bacağına ve kasığına isabet eden kurşunlarla yaralanan Günay hastaneye kaldırılmıştı. Kurşunlardan birinin atar damara yakın bir bölgeye gelmesi sebebiyle hayati tehlikesi olduğu belirtilen Günay’ın sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı açıklanmıştı.

5 GÖZALTI

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırgan Ömer Ş.’yi Sancaktepe’de bir adreste gözaltına aldı. Şüphelinin irtibatları incelendi. İki şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 2 ismin Ömer Ş.’nin, Hatay’dan İstanbul’a birlikte geldiği asker arkadaşı ve en son görüştüğü kız arkadaşı olduğu belirtildi.

Yılmaz Günay’ın vurulmasının ardından otomobille kaçan Ömer Ş.’ye ateş eden 2 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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