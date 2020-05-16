Peki bu haberin neresi yalan?

Oysa SÖZCÜ, söz konusu haberinde Fatih Portakal, Can Ataklı, Fatih Altaylı ve Ayşenur Arslan’a RTÜK tarafından kesilen cezaları hatırlatarak, ölüm listeleri hazırlayan Sevda Noyan’ın iktidara yakın kanalda sarf ettiği sözlerin kurul gündemine gelmediğini belirtmişti. Bunu da RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın açıklamalarına dayanarak yapmıştı. Haberde, Taşçı’nın “Başkan toplantıya katılmadı. Noyan gündeme dahi gelmedi” açıklamasına da yer verilmişti. İşte gerçekler:

1- O haberimizde, Taşçı’nın “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin toplantıya katılmadı” ifadesi yer almıştı. RTÜK’ün gönderdiği düzeltme metninde de başkanın mazeret bildirerek toplantıya katılmadığı belirtiliyor. Yani, SÖZCÜ’nün yazdığı doğru.

2- O haberimizde, Sevda Noyan’la ilgili konunun gündeme gelmediği belirtiliyor. RTÜK’ün gönderdiği düzeltme metninde de “RTÜK ilerleyen toplantılarında, hazırlanan raporu gündemine alacaktır” deniliyor. Yani, SÖZCÜ’nün yazdığı doğru.

3- O haberimizde, Sevda Noyan gibi iktidar yanlılarına ceza verilmediğini belirtmiştik. RTÜK Başkanı Şahin de önceki gün açıklama yapıp “Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri, biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Büyütülecek bir konu değil” diyerek şimdiden tavrını açıklamıştı. Yani, SÖZCÜ’nün yazdığı doğru.

CHP: RTÜK’ÜN ÖZERKLİĞİ KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in haber sunan spikerler için yorum yasağından bahsettiğini hatırlatarak kurulun özerk ve bağımsız yapısının kağıt üstünde kaldığını savundu.

Tanal “Asıl dertleri FOX TV Ana Haber Bülteni’ni sunan Fatih Portakal’dır. ‘Fatih Portakal akşam haber sunarken yorum yapamaz’ diye karar alın, kurtulun” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise RTÜK’ün bazı televizyon kanallarına yayın durdurma ve para cezası vermesine “Haddinizi bilin! Anayasal birim kurumun üyesisiniz. Üst kurullar saygınlığını korumalıdır. Bu hadsizliğin, bu işgüzarlığın millet vicdanında karşılığı yoktur” yorumunu yaptı.

RTÜK’ÜN TEKZİP METNİ:

“Muhalif TV’lere göz açtırmayan RTÜK, yandaşı koruyor” üst başlıklı ve “FOX, Halk TV ve Tele 1’e ceza yağdıran RTÜK, ölüm tehditleri savrulan kanalı, bırakın ceza vermeyi, gündemine bile almadı!” alt başlığıyla duyurulan “Muhalifse Kes Cezayı” başlıklı Sözcü Gazetesi’nin manşeti mesnetsiz, gerçek dışı ve hayal mahsulüdür.

Anılan haber araştırılmadan, sorumsuzca ve basın meslek ilkeleri ayaklar altına alınarak art niyetli olarak kaleme alınmıştır.

Ulusal bir gazete olan Sözcü’nün Basın Ahlak Esaslarını ayaklar altına alarak Anayasal bir kurum olan RTÜK’ü, Başkanı’nı ve Üyelerini haksızca hedef alması ve gerçekleri saptırması bir kamu görevi olan gazetecilik mesleğine yakışmamaktadır.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haberde bahsi geçen Üst Kurul toplantısına 3 ay önceden belirli İstanbul’daki bir divan toplantısına başkanlık etme görevi nedeniyle mazeret bildirerek katılmamıştır. Haberin gazetede yayımlandığı gün bir canlı yayın programına katılan RTÜK Başkanı Şahin, bahse konu yayının raporlandığını ve Üst Kurul gündemine geleceğini deklare etmiştir.

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin oy oranlarına göre belirlenen kontenjanlardan seçilen Üyelerle görev yapmaktadır. Halen RTÜK’te 4 Ak Parti, 2 MHP, 2 CHP ve 1 HDP kontenjanından seçilen Üye vazife yürütmektedir.

Anayasa ve 6112 sayılı Kanun’a göre faaliyetlerini devam ettiren RTÜK, özerk ve bağımsız bir Üst Kurul’dur. Bu nedenle belirli yayıncıların karşısında ya da belirli kanalların yanında olması gibi bir durum söz konusu değildir.

Bu gerçekler ortadayken, Sözcü Gazetesi kendisini basın onuruna yakışmayacak şekilde adında geçen kelimeyi yanlış yorumlayarak halkın değil de sanki bir siyasi partinin sözcüsü gibi kullandırmış ve sorumlu olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kandırmayı tercih etmiştir.

Bahse konu yayınla alakalı iş ve işlemleri hakkıyla yürüten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ilerleyen toplantılarında hazırlanan raporu gündemine alacaktır. Kararı, TBMM tarafından seçilen Üst Kurul Üyeleri verecektir. RTÜK’ün görevi kişileri yargılamak ya da cezalandırmak değil, 6112 sayılı yasada geçen yayın ilkelerini ihlal eden medya hizmet sağlayıcılara gerekli müeyyideleri uygulamaktır.

RTÜK BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ