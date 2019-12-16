“Peki kime oy vereceğiz paniğine kapılmayın





Toplumun önemli bir bölümü bugünkü iktidardan kurtulmanın yolunun "herkesin oy vereceği" bir ismin arkasında toplanmakta buluyor. çok haksız değiller ama tek yol bu değil. bugün sizlere siyasi partiler tarihinden kesitler sunmak istiyorum. 1923 yılında bizzat Atatürk tarafından kurulan "Halk Fırkası"ndan bugüne kadar bir siyasi ufuk turu yapmak istedim sizlerle. 1946'de Demokrat Parti'nin kurulması, Celal Bayar ve Adnan Menderes'in Türkiye'ye vurdukları damga, bunun 27 Mayıs'ta hazin biçimde bir askeri müdahale ile sona erdirilmesi. Bazen "keşke 1946'da CHP kendini kapamış ve yeni bir parti ile yola devam edilseydi" diyorum kendi kendime. Hele bugün başarısız bir partinin "Atatürk'ün partisi" olarak tanıtılması bana büyük haksızlık gibi geliyor. Türkiye asıl partileşme sürecini 1961 anayasasından sonra yaşadı. Sağda, Demokrat Partinin devamı niteliğinde Adalet Partisi yıllarca yönetti ülkeyi. İlk ve kurucu genel başkanı Ragıp Gümüşpala'nın ölümünden sonra kimsenin beklemediği biçimde dönemin DSİ genel müdürü Süleyman Demirel henüz 40 yaşını bile doldurmamışken patinin başına oturdu ve ilk seçimleri yüzde 52.2 ile kazararak partisini tek başına iktidara taşıdı. Aynı dönemde kurulan ve ilk adı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olan sonra Alpaslan Türkeş'in başkanlığı sonucu adını Milliyetçi Hareket Partisine çeviren MHP, 14 milletvekili ile Meclis'te "milli bakiye sistemi" sayesinde temsil edilen Türkiye İşçi Partisi TİP, Alevilerin kurduğu Mustafa Timisi'nin başkanı olduğu Türkiye Birlik Partisi TBP, Neckmettin Erbakan'ın darbenin 10'uncu yılında kurduğu Milli Nizam Partisi MNP bu dönemin önemli siyasi hareketleriydi. 12 Eylül darbecileri tüm bu partileri kapattı. Darbe sonrası devlet partisi niteliğinde Milliyetçi Demokrasi Parti, CHP'nin devamı olması için Halkçı Parti kuruldu. Adalet Partisi'nin devamı olarak Doğruyol Partisi DYP kuruldu ama askerler kurucu isimleri sürekli veto ederek bu partinin seçime katılmasını engellediler. Aynı anda kurulan Anavatan Partisi Turgut Özal'ın liderliğinde ilk seçimlerde tek başına iktidara geldi. Aslında hesapta sanki askerler bu partinin kurulmasını da seçimleri kazanmasını da engellemiş gibi yaptılar ama sonraki yıllarda anlaşıldı ki aslında bir Amerikan planı uygulamaya konmuştu ve bu şekilde Türkiye yavaş yavaş siyasi İslami ideolojiye doğru kaydırıldı. Erbakan'ın Refah partisinin üç kere kapatılmasından sonra Erdoğan ve arkadaşlarının kurduğu AKP ile karşılaştı bu kez Türkiye. Aslında bu parti sanki bir yıl içinde iktidara gelmiş gibi gösterilir, oysa bu parti kurulduğunda mecliste hayli kalabalık bir gruba sahipti, toplum içinde gücünü gösterebilecek yetenekteydi. Nitekim ilk seçimden itibaren yani 2002 sonundan bu yana aralıksız iktidar olmayı da başardı. ancak artık sanki yolun sonu geliyor. kamuoyu bu iktidardan kurtulmak için adeta panik halinde. ama buna hiç gerek yok. Türkiye'deki siyasi partiler tarihine baktığımızda asla iktidardan gitmeyecek sanılan nice partinin tarihe karıştığını, en zor dönemlerde bile mutlaka alternatiflerin ortaya çıktığını görecektir. bu nedenle karamsarlığa, paniğe "peki kimi seçeceğiz o zaman" diye endişeye kapılmanın hiç alemi yok. Türkiye'nin koşulları 1919'dan daha kötü değil, bunu unutmayın. Atatürk'ün kurduğu ve yol gösterdiği Türkiye Cumhuriyetinin yetişmiş kadroları bu badireyi de atlacak güç ve çaptadır.

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