Pelin Akil milyonların hislerine tercüman oldu

Oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla özellikle şu günlerde milyonlarca insanın hislerine tercüman oldu. Akil, hesabından yaptığı uzun paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Meslektaşı Anıl Altan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ikizleri ile birlikte son derece mutlu bir aile tablosu çizen Pelin Akil, sosyal medya paylaşımlarıyla da haber olmayı başarıyor.

Gündeme yönelik göndermeleri ve çocuk bakımı üzerine yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Pelin Akil, evde bulunduğu süre içerisinde corona virüsünün hayatımıza nasıl dokunduğunda dair dikkat çekici tespitlerde bulundu.

Kendi yaşantısı üzerinden tespitlerde bulunan Pelin Akil, yazdıklarıyla adeta benzer durumda olan milyonların hislerine tercüman oldu.

İşte Akil’in o paylaşımı;

*Güzel kızlarım, bu fotoğrafta sanki olup bitenden haberiniz varmış ve bunların hepsi sizin suçunuz der gibi bakıyorsunuz. Biliyorum rahat davranmanın,umursamaz olmanın doğru olmadığı gibi çok kaygılı olmak da bu süreçte doğru değil. Ama elimde olmadan evden çıkmadığımız halde en küçük hapşırmanızda ya da ev içinde bi yorgunluğumda halsiz düştüğümde “ah acaba bende var da bulaştırdım mı?”diye paniğe kapılıyorum, evin içinde kendi kendime geriliyorum, kendimi dinliyorum.

*Sonra, sayenizde an’da kalıp neşenize bi kapılıveriyorum, unutuyorum o zaman hastalıkmış, depremmiş, göktaşıymış, çekirge istilasıymış ne gündemdeyse… Diyorum böyle sorgular gibi bakan da sizsiniz, beni umutlandıran da… Artık hepimiz farkındayız ki insanlığın yaptığı hatalar yüzünden dünyanın dengesi şaştı, corona filan vız gelir asıl yürüyen virüsler bizleriz.

*Varlığımız dünyaya bi tehdit. Şimdi dünya da öcünü alıyor sanki. Sizlere muhteşem bi gelecek sözü veremiyorum minik kuzularım. Bu suç tüm insanlığın. Ama yine de inancım var. Gözlerinizdeki güce parlaklığa tutunuyorum. Sizlerle bu dünya güzelleşecek. Bu günler tarihe yazıldığında hepimizin aldığı büyük derslerle aydınlık günlere uyanalım. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarımıza devam etmeyelim n’olur. Bence çıkardığımız çok büyük dersler olmuştur artık. Kendi kendimize kaldığımızda, düşündüğümüzde, evimizde tükenmekte olan gıdalarımızı bile harcarken ne kadar tasarruflu olmamız gerektiğini hissettiğimiz bu günler silinmesin hafızalarımızdan, hep böyle tutumlu empati kurup başka ihtiyaç sahiplerini de düşünerek yaşayalım olur mu bu günler geçip gidince de.

*Elimizden hiç alınmayacakmışcasına veya dünya sadece insan olanınmışcasına zalimce bencilce hoyratça yaşamayalım bu günler bitince de… Bu da bana çocuklarımızın geleceği ve tüm doğaya bakışım için geleceğe bıraktığım küçücük bi not olsun. Belki okumaya ihtiyacım olur yine bir gün. Sağlıkla, sevgiyle kalalım.